Профильные соревнования для юных поваров, робоконструкторов и журналистов, прошли в ЗАТО Александровск

16 дней ушло у Данилы Леонова на создание робота, способного без особых усилий собрать детскую пирамидку. Таковы условия соревнований «Юниор-профи», в которых принял участие будущий инженер. Довести машину до совершенства, конечно, ещё не удалось, но алгоритмы, использованные при программировании и сборке конструкции, позволили полярнинцу взять первое место в номинации «Мобильная роботехника».

Данила Леонов, обучающийся Центра дополнительного образования, г. Полярный: «Я использовал метод обычного захвата с помощью прорезиненных «рук», а не ножниц. Как мне кажется, он не особо эффективен. А метод захвата более практичен по сравнению с остальными методами. Главная проблема этого робота – колёса. Он не мог нормально поворачивать в первых версиях».

Часть компетенций муниципального состязания, например, «Лего-рисунок», «Лего-проект», «Кулинарное дело», «Мультимедийная журналистика» и другие жюри оценивало онлайн.

Такая форма для Дома детского творчества Снежногорска, на базе которой и проводились соревнования, последнее время стала привычной. А вот наградить победителей и призёров удалось очно.