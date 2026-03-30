Андрей Чибис анонсировал старт приёма документов в Губернаторский лицей и центр «Родина»ПОЧЕМУ БЫВАЕТ НЕЛЕГКО ЗАКОНЧИТЬ СТРОЙКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.26 19:30

Профориентационный форум молодёжи провели в Губернаторском лицее

Несколько сотен школьников и студентов Мурманской области пришли на него, чтобы больше узнать о возможностях работы, которую можно получить в нашем регионе.

Пятый сезон проекта «Росмолодёжи» «Больше, чем работа», в который входит и проект «Больше, чем путешествие», это шанс для молодых людей узнать, где можно построить свою будущую карьеру. Специалисты различных предприятий на форуме проводят выставки и мастер-классы, на которых рассказывают о преимуществах работы в Заполярье.

Дмитрий Дьяков, заместитель руководителя трека «Росмолодёжь.Профи»: «Мы знакомим не просто с самим производственным циклом, а даём возможность человеку пообщаться с представителем предприятия. Потому что мы верим, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это цель нашего проекта и всей программы».

За четыре предыдущих года в профориентационные туры по стране в рамках проекта «Больше, чем путешествие» отправились более 43 тысяч молодых людей. Цели здесь две. Первая, чтобы ребята примерили на себя специальности, а вторая, чтобы пообщались с работодателями и получили достойное предложение о работе.

Светлана Журкина, заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие»: «Одна из задач, которая стоит: отслеживать участника в период его профессионального становления, чтобы отследить результат от точки входа в проект, когда он впервые знакомится с профессией, до истории, когда он трудоустроен».

Большой проект «Росмолодёжи» - это симбиоз для поиска работы в Мурманской области и в целом по стране. Например, для молодых людей из населённых пунктов региона в рамках этого мероприятия есть шанс посетить областной центр и узнать о возможностях построения карьеры в Заполярье.

Хуснора Мадумарова, ученица школы №42 г. Мурманска: «Это нужно для того, как я думаю, чтобы подросткам было легче сориентироваться, куда поступать, выбрать свою специальность».

Ахмед Раджабов, ученик лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Посмотрел профессии технические, медицинские. Рассказали о том, как работают у нас электрики».

Варвара Книжник, ученица лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Есть виар-стойка или МЧС-стойка, где можно себя попробовать в этой профессии и уже определиться с выбором».

Илья Занорин, ученик лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Сейчас трудно определиться с профессией. А это помогает».

Всего в форуме приняли участие, около 300 человек, среди которых школьники, студенты среднего профессионального образования, работающая молодёжь, представители органов власти, работодатели и эксперты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»