Профориентационный форум молодёжи провели в Губернаторском лицее

Несколько сотен школьников и студентов Мурманской области пришли на него, чтобы больше узнать о возможностях работы, которую можно получить в нашем регионе.

Пятый сезон проекта «Росмолодёжи» «Больше, чем работа», в который входит и проект «Больше, чем путешествие», это шанс для молодых людей узнать, где можно построить свою будущую карьеру. Специалисты различных предприятий на форуме проводят выставки и мастер-классы, на которых рассказывают о преимуществах работы в Заполярье.

Дмитрий Дьяков, заместитель руководителя трека «Росмолодёжь.Профи»: «Мы знакомим не просто с самим производственным циклом, а даём возможность человеку пообщаться с представителем предприятия. Потому что мы верим, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это цель нашего проекта и всей программы».

За четыре предыдущих года в профориентационные туры по стране в рамках проекта «Больше, чем путешествие» отправились более 43 тысяч молодых людей. Цели здесь две. Первая, чтобы ребята примерили на себя специальности, а вторая, чтобы пообщались с работодателями и получили достойное предложение о работе.

Светлана Журкина, заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие»: «Одна из задач, которая стоит: отслеживать участника в период его профессионального становления, чтобы отследить результат от точки входа в проект, когда он впервые знакомится с профессией, до истории, когда он трудоустроен».

Большой проект «Росмолодёжи» - это симбиоз для поиска работы в Мурманской области и в целом по стране. Например, для молодых людей из населённых пунктов региона в рамках этого мероприятия есть шанс посетить областной центр и узнать о возможностях построения карьеры в Заполярье.

Хуснора Мадумарова, ученица школы №42 г. Мурманска: «Это нужно для того, как я думаю, чтобы подросткам было легче сориентироваться, куда поступать, выбрать свою специальность».

Ахмед Раджабов, ученик лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Посмотрел профессии технические, медицинские. Рассказали о том, как работают у нас электрики».

Варвара Книжник, ученица лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Есть виар-стойка или МЧС-стойка, где можно себя попробовать в этой профессии и уже определиться с выбором».

Илья Занорин, ученик лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Сейчас трудно определиться с профессией. А это помогает».

Всего в форуме приняли участие, около 300 человек, среди которых школьники, студенты среднего профессионального образования, работающая молодёжь, представители органов власти, работодатели и эксперты.