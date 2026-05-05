Профориентационный тур для школьников по площадкам реализации инвестпроектов, направленных на развитие Северного морского пути, состоялся

Учащиеся средних классов Губернаторского лицея стали участниками профориентационного тура по площадкам реализации инвестпроектов, созданных для развития Северного морского пути. Такие встречи корпорация развития Мурманской области проводит уже в четвертый раз.

В этом году к ним присоединились школьники, обучающиеся по направлениям «Северный морской путь и «Биоресурсы». Перед поездкой ребята пообщались со Светланой Панфиловой.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «На старте сегодняшнего мероприятия - профтура я порадовалась тому, что молодёжь владеет информацией о том, что производит регион, где это производится».

Любознательным молодым людям рассказали о современном производстве и перспективах Мурманской области.

Артём Кукса, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Такая работа со школьниками и студентами чрезвычайно важна, и мы, как Корпорация, знаем, какие проекты реализуются в регионе, какие предприятия работают».

Учащиеся посетили порт «Лавна», высокотехнологичный терминал перегрузки угля на западном берегу Кольского залива, современный рефрижераторный комплекс «Терминал «Ударник», предназначенный для хранения и контейнеризации рыбопродукции.

- Очень интересно рассказывали, было интересно посмотреть на склад, потому что он очень большой, много впечатлений осталось.

- Интересно, как происходит всё на производстве.

- Я узнала много интересного, много нового для себя. Возможно, я захочу в будущем свою профессию с этим связать.

Небольшое путешествие расширило познания ребят, а некоторых даже замотивировало прокладывать дорогу к своему будущему делу в этом направлении.