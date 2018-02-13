Профориентация – требование времени

Союз промышленников и предпринимателей Мурманска на базе арктического университета провели круглый стол, посвящённый профессиональному ориентиру в Арктике. Основным вопросом обсуждений стал процесс взаимодействия учащихся средних и высших учебных заведений с предприятиями региона.

Ежегодно из профессиональных учебных заведений Мурманска выпускается несколько тысяч молодых специалистов. И сначала большинство из них испытывают трудности в поиске работы. В тоже время руководители многих предприятий и учреждений области остро нуждаются в новых сотрудниках.

- Наша цель в наших очень суровых арктических условиях, воспитать профессиональное поколение, которое сможет обеспечить высокий уровень работы на местах, - говорит Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. - К сожалению, в медицине пока помогают выпускники, получившие среде специальное образование и двух медицинских колледжей, в которых обучается 1450 студентов. Мы сейчас очень активно подключились к работе по профессиональной ориентации и работе со студентами на местах.

Студенты-медики пишут научные работы на темы, которые им предлагают специалисты областной больницы. Так же в учреждении планируют возродить культуру наставничества. И этот симбиоз учебного заведения с работодателем – не единственный пример в нашем регионе. Однако такой активный и открытый диалог не был бы возможен без регулярного мониторинга рынка труда.

- Мы сегодня активно занимаемся профориентацией, - отмечает Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Фактически мы переориентировали наши колледжи на то, чтобы они не только работали в профильном направлении, но и чтобы они, находятся в моно городах, максимально были ориентированы на потребности местных предприятий.