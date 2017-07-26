«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе

Большой день на предприятии. 13 студентов из разных городов Мурманской области посетили Мурманский морской торговый порт. В рамках проекта партии «Единая Россия» студентам рассказали об истории и перспективах развития предприятия.

Куда пойти работать после выпуска молодым специалистам, где предприятиям найти качественные кадры. На этот вопрос сможет ответить региональный партийный проект «Профориентация-2025». В его рамках студенты Мурманской области посетили одно из крупнейших предприятий столицы Заполярья - Мурманский морской торговый порт.

- В этом проекте уже выказали желание участвовать несколько предприятий региона, - говорит Алексей Лященко, депутат Государственной Думы РФ, координатор проекта «Профориентация–2025». – Одно из них - Мурманский торговый порт, наверное, как наиболее интенсивно развивающаяся на территории Мурманска компания.

История Мурманского морского торгового порта началась в 1915 году. За сто с небольшим лет предприятие стало крупнейшей стивидорной компанией Арктического бассейна. Молодых специалистов здесь ценят и ждут - такая экономическая философия предприятия.

- Любое предприятие, которое добивается определённого уровня стабильности, неизбежно оказывается перед развилкой. Либо оно начинает умирать, либо оно должно перейти на новый виток развития, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – А чтобы оно переходило на новый виток развития, оно должно постоянно совершенствоваться, постоянно меняться. А чтобы предприятие менялось, в любом случае необходимы люди, здесь как-раз важна роль молодых специалистов.

Во время встречи студентам МАГУ и Мурманского индустриального колледжа рассказали об истории порта и поделились планами дальнейшего развития.

После анкетирования и подписания соглашения о сотрудничестве между партией «Единая Россия» и некоммерческой организацией «Самоопределение. Личность. Перспектива» участников встречи пригласили на экскурсию по обзорной площадке, расположенной на крыше управления Мурманского морского торгового порта.

- Это первое такое соглашение, подписанное между региональным отделением партии и портом. Его цель, конечно, реализация нашего партийного проекта «Профориентация-2025», - говорит Сергей Дубовой, секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». – Это делается для того, чтобы та молодёжь, получившая среднее специальное образование и высшее, оставалась работать на наших предприятиях.

Для молодёжи главное - интересная работа и перспективы карьерного роста. Визит в Мурманский морской торговый порт ожидания студентов оправдал. Ребятам показали, как на территории предприятия реализуются экологические проекты, устроили экскурсию в цех, где до сих пор работает раритетный долбёжный станок, выпущенный в Германии до Второй мировой войны. Механизм 1938 года рождения – повод для гордости работникам порта. Как утверждают мастера, он не ломался за всё время эксплуатации ни разу.

- Подобрал для себя как вариант новой работы, - говорит Владислав Розмовный, студент филиала МАГУ в г.Апатиты. - Всё понравилось.

Завершилась экскурсия визитом на 12 причал, на котором два судна загружали углём. Здесь студентам продемонстрировали план портовой зоны и рассказали о техническом оснащении предприятия.

В будущем подобные экскурсии для студентов партия «Единая Россия» планирует организовать и на другие ключевые предприятия Мурманской области. Такие мероприятия, уверены политики, предотвратят утечку молодых профессиональных кадров из Мурманской области в другие регионы страны.