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День за днём с «Арктик-ТВ»26.07.17 19:30

«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе

Большой день на предприятии. 13 студентов из разных городов Мурманской области посетили Мурманский морской торговый порт. В рамках проекта партии «Единая Россия» студентам рассказали об истории и перспективах развития предприятия.

Куда пойти работать после выпуска молодым специалистам, где предприятиям найти качественные кадры. На этот вопрос сможет ответить региональный партийный проект «Профориентация-2025». В его рамках студенты Мурманской области посетили одно из крупнейших предприятий столицы Заполярья - Мурманский морской торговый порт.

- В этом проекте уже выказали желание участвовать несколько предприятий региона, - говорит Алексей Лященко, депутат Государственной Думы РФ, координатор проекта «Профориентация–2025». – Одно из них - Мурманский торговый порт, наверное, как наиболее интенсивно развивающаяся  на территории Мурманска компания.

История Мурманского морского торгового порта началась в 1915 году. За сто с небольшим лет предприятие стало крупнейшей стивидорной компанией Арктического бассейна. Молодых специалистов здесь ценят и ждут - такая экономическая философия предприятия.

- Любое предприятие, которое добивается определённого уровня стабильности, неизбежно оказывается  перед развилкой. Либо оно начинает умирать, либо оно должно перейти на новый виток развития, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – А чтобы оно переходило на новый виток развития, оно должно постоянно совершенствоваться, постоянно меняться. А чтобы предприятие менялось, в любом случае необходимы люди, здесь как-раз важна роль молодых специалистов.

Во время встречи студентам МАГУ и Мурманского индустриального колледжа рассказали об истории порта и поделились планами дальнейшего развития.

После анкетирования и подписания соглашения о сотрудничестве между партией «Единая Россия» и некоммерческой организацией «Самоопределение. Личность. Перспектива» участников встречи пригласили на экскурсию по обзорной площадке, расположенной на крыше управления Мурманского морского торгового порта.

- Это первое такое соглашение, подписанное между региональным отделением партии и портом. Его цель, конечно, реализация нашего партийного проекта «Профориентация-2025», - говорит Сергей Дубовой, секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». – Это делается для того, чтобы та молодёжь, получившая среднее специальное образование и высшее, оставалась работать на наших предприятиях.

Для молодёжи главное - интересная работа и перспективы карьерного роста. Визит в Мурманский морской торговый порт ожидания студентов оправдал. Ребятам показали, как на территории предприятия реализуются экологические проекты, устроили экскурсию в цех, где до сих пор работает раритетный долбёжный станок, выпущенный в Германии до Второй мировой войны. Механизм 1938 года рождения – повод для гордости работникам порта. Как утверждают мастера, он не ломался за всё время эксплуатации ни разу.

- Подобрал  для себя как вариант новой работы, - говорит Владислав Розмовный, студент филиала МАГУ в г.Апатиты. - Всё понравилось.

Завершилась экскурсия визитом на 12 причал, на котором два судна загружали углём. Здесь студентам продемонстрировали план портовой зоны и рассказали о техническом оснащении предприятия.

В будущем подобные экскурсии для студентов партия «Единая Россия» планирует организовать и на другие ключевые предприятия Мурманской области.  Такие мероприятия, уверены политики, предотвратят утечку молодых профессиональных кадров из Мурманской области в другие регионы страны.

Комментарии

№ 326.07.17 21:08 - Ирина ЯковлевнаЗашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
№ 226.07.17 21:03 - ВитяйА вот господин Карлин не прав. Вот только последние вакансии на сайте ММТП: старший инженер участка инженерных сетей ПКЭ; заместитель начальника портовых мастерских; главный энергетик/начальник отдела главного энергетика; слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования портовых мастерских; рабочий по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений турбазы «Теремок»...
Другое дело, что надо направлять резюме, а как там его рассмотрят, то дело тёмное.
№ 126.07.17 20:52 - Карлин Н.Очередная профанация партии власти. Получить работу в торговом порту практически невозможно, даже докером, я уж не буду писать, что инженером. Хорошо хоть детям показали, чем живёт регион - перевалкой сырья! Открыли им глаза на то, что это место не для специалистов будущего.
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Последние комментарии

Ирина Яковлевна
26.07.17 21:08
Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
Комментарий к новости:«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе
Витяй
26.07.17 21:03
А вот господин Карлин не прав. Вот только последние вакансии на сайте ММТП: старший инженер участка инженерных сетей ПКЭ; заместитель начальника портовых мастерских; главный энергетик/начальник отдела
Комментарий к новости:«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе
Volk
26.07.17 20:57
Да, журналисты всех мастей сильно расстроились, что не рванула бомба, что не повылетали стёкла, не снесло домик на берегу озера - день пропал, новости дрянь, никого не прибило!!! А то бы по российск
Комментарий к новости:Столб воды – и всё! Многих мурманчан очень огорчило то, что бомба в озере не взорвалась
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