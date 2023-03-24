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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.23 19:30

«ПРОФориентация-Север»: Сибирский университет водного транспорта будет сотрудничать с Мурманской областью в подготовке кадров

В Центре опережающей профессиональной подготовки колледжа им. Момота провели круглый стол для судоремонтных предприятий региона. На нём обсуждали кадровые вопросы и подписали ряд важных соглашений.

Мурманская область испытывает дефицит кадров не только в сфере медицины, образования. Региону не хватает и технических кадров. Поэтому в рамках проекта «ПРОФориентация-Север» состоялась презентация Сибирского университета водного транспорта. Это учреждение будет сотрудничать с Мурманской областью в подготовке кадров.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Буквально сегодня утром поступило резюме от выпускницы этого университета, которая готова сюда приехать этим летом вместе со своим мужем».

Новосибирский университет давно готовит специалистов для разных предприятий нашего региона, например, для «Атомфлота» и торгового порта. Теперь подписано соглашение о сотрудничестве с 35-ым судоремонтным заводом.

Константин Мочалин, директор института «Морская академия» Сибирского государственного университета водного транспорта, г. Новосибирск: «В данном соглашении мы рассматриваем в основном поставку кадров кораблестроения, механиков по эксплуатации технологических машин и комплексов. Дальше будем продолжать поставлять кадры».

Важно, что соглашение даёт возможность готовить специалистов под потребности завода. А ещё предприятие будет принимать участие в процессе обучения: составлять программы, принимать преподавательский состав на стажировку, организовывать практику студентам.

Елена Кудрявцева, врио заместителя директора по персоналу филиала «35 судоремонтный завод»: «Мы также предлагаем проходить оплачиваемую практику при наличии вакансий. Текущие вопросы по части переезда в Мурманск на период практики будем решать, а при трудоустройстве будем предлагать им компенсацию аренды найма жилья».

После подписания соглашения в Центре опережающей профподготовки провели ярмарку вакансий. Во время неё студенты познакомились с крупными компаниями нашего региона, готовыми их принять к себе на работу после обучения.

 

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