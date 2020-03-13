Профсоюзы ещё надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья

Несмотря на бушующий по планете коронавирус, наши люди не впадают в панику и продолжают думать о своём будущем. Проблемы реформирования пенсионной системы – по-прежнему один из важных вопросов. И очередное заседание Мурманского областного союза профсоюзов было посвящено именно этой теме.

Недавняя пенсионная реформа продолжает вызывать негативные эмоции у жителей страны. Особо остро на эти перемены реагируют у нас на Севере. Основные последствия, которые несут за собой такие изменения, это снижение рождаемости и отток населения, считают в региональном облсовпрофе.

Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа: «Если в 2018 году у нас область уменьшилась на 5,5 тысячи человек, то уже в 2019 году 6 тысяч 642 человека. То есть, на лицо динамика и, причём, приличная динамика. Мы считаем, что подталкивает население уезжать вопрос поднятия пенсионного возраста».

«До жить бы до пенсии», - как никогда актуальное выражение сегодня, но чтобы что-то изменить, необходимо об этом говорить. Причём, как можно больше, делится с журналистами председатель мурманских профсоюзов Александр Первухин. Именно для этого и проводятся заседания участников движения.

Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа: «Сегодня принимаются поправки в Конституцию РФ. У нас там три человека от профсоюзов, от Федерации независимых профсоюзов России, которые тоже участвуют в этих процессах. И множество поправок идёт через них на рассмотрение этой комиссии. Два основных вопроса, которые я озвучил, это индексация пенсий работающим пенсионерам. И самое главное, вообще индексация пенсий пенсионерам не ниже, чем на уровень инфляции».

Кроме того, профсоюзы надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья женщин в 50 лет, а мужчин - в 55.