Профсоюзы, предприниматели и рыбопромышленники Мурманской области продолжат многолетние сотрудничество

Между ними подписано новое соглашение, которое будет действовать три года на благо трудящихся.

Одна из основных задач предприятий и компаний, помимо развития и получения прибыли, – создание безопасной трудовой среды для работников. Об этом говорят немало, ведётся большая работа по налаживанию данного направления. А теперь ещё и продлено соглашение между тремя социальными партнёрами: облсовпрофом, Союзом рыбопромышленников и предпринимателей, а также правительством Мурманской области.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Только что закончилось заседание правительства, на котором утверждён стратегический план «На Севере – Жить!» до 2030 года, на следующую пятилетку. Одним из ключевых направлений плана является направление «Кадры для Арктики». Мы отдаём себе отчёт в том, что в рамках трёхсторонней комиссии мы отвечаем на главный вызов, который есть - Арктика нуждается в крепких профессионалах, Арктика нуждается в рабочих руках, Арктика нуждается в надёжных профессиональных коллективах».

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Все социальные партнёры должны приложить максимум усилий, чтобы взятые обязательства не были формальностью, а послужили настоящей опорой для наших скоординированных действий».

В первую очередь, в документе обозначены взаимные обязательства сторон по выплате зарплаты, охране труда и занятости. Это не новый, а обновленный договор о сотрудничестве.

Никита Бобриков, председатель Мурманского областного совета профсоюзов: «В соглашении сохранён пункт о выплате зарплаты не ниже МРОТ с учётом полярки и коэффициента. В нынешних условиях мы все знаем, что эта норма Конституционным судом признана. При этом в Трудовом кодексе есть определенные пробелы, которыми нерадивые работодатели пользуются. Наличие такого пункта в соглашении позволяет нам защищать права работников в Мурманской области».

Соглашение будет действовать три года и защищать права работников по всей Мурманской области. И как отмечают в Союзе рыбопромышленников и предпринимателей – руководство организаций тоже.

Алексей Колбасов, вице-президент Союза рыбопромышленников и предпринимателей Мурманской области: «Надеюсь, что благодаря этому соглашению мы сможем обеспечить справедливые и комфортные условия труда для каждого работника. При этом, не забывая об интересах работодателей».

Данное соглашение стало 13-ым по счёту между участниками встречи, которые сотрудничают на благо северян уже 30 лет.