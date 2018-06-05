Профсоюзы выступают против повышения пенсионного возраста

Основной темой заседания в Мурманском областном совете профсоюзов стала пенсионная реформа и возможное увеличение пенсионного возраста в России.

По мнению участников профсоюзного движения региона, предложенные правительством страны нововведения в сфере пенсионного законодательства, нуждаются в доработке. В частности, участники профсоюзного движения уверены, что повышение пенсионного возраста не только не даст ожидаемых результатов, но и приведёт к ряду негативных последствий. Например, рост безработицы, резкое понижение доходов работников, рост нарушений трудового законодательства со стороны работодателей. По результатам прошедшего заседания мурманский облсофрпроф намерен направить обращение в правительство Российской Федерации, где будут все предложения и замечания, сформированные профсоюзами региона, обобщены.

- Мы должны понимать, для чего всё это делается? Поднятие пенсионного возраста, чтобы пополнить бюджет ПФ, - говорит Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Сегодня мы его пополним, а через несколько лет люди массово начнут оформлять пенсии, бюджет ещё больше просядет. Возникнут проблемы и на рынке труда.