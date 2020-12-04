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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.20 19:30

«ПрофСтарт» - надёжная ступенька к будущей профессии

Выбор будущей профессии - ответственный шаг, который стоит делать обдуманно. И желательно при этом, попробовать себя в деле, чтобы убедиться наверняка – надо вам это или нет. Помощь молодёжи в этом оказывает Центр дополнительного образования «ПрофСтарт».

«ПрофСтарт» - это центр профессиональной ориентации. Сюда школьники приходят и осваивают интересные для себя рабочие специальности. Обучение проводится по трем направлениям: социально-гуманитарному, техническому и художественному.

Наталья Сайбаталова, директор Центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт»:  «С 12-13 лет у нас краткосрочные программы, где ребёнок может попробовать себя в четырёх курсах. Выбрать себе профессию, по которой хочет в дальнейшем получить полезные навыки. И с 14 лет мы начинаем обучение по программам «Профессиональный выбор». Там уже более серьёзные программы. Они рассчитаны на год и два и ребёнок получает уже профессиональный навык».

15-летний Тимофей обучается ремонту автомобилей. В детстве он очень любил с отцом работать в гараже и решил свое увлечение сделать профессией. Молодой человек планирует поступать на автослесаря в колледж, а центр профориентации помогает подготовиться и приобрести необходимые мастеру навыки.

Тимофей Титтонен, ученик «ПрофСтарта»: «Сначала идёт теория, на которой крайне интересно рассказывают о том, как устроен автомобиль, какие разновидности металла есть. А потом приходим в мастерскую и делаем самоделки».

Этот центр  работает с 1980 года. Сейчас здесь обучают 633 подростка. К слову, по окончанию курсов, школьнику выдается сертификат, с ним, если жизненные обстоятельства складываются так, что продолжать учёбу нет возможности,  уже можно идти работать.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Это учреждение уникальное. Оно является важным элементом в системе подготовки кадров ещё и потому, что,  во-первых, детям здесь интересно. Во-вторых, это специальности и навыки, которые им, несомненно, пригодятся в жизни повседневной. А в-третьих, это важно для экономики региона».

Но есть у уникального центра один минус – он единственный в городе и расположен в Ленинском районе на улице Лобова, 18. А ездят сюда дети со всего города.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск:  «Сегодня прозвучало, что с точки зрения доступности, есть недостаток. Потому что он находится  в Ленинском районе, а детям приходится ездить, в том числе и с Первомайского, а там очень много детей. Об этом нужно подумать. Оценить, сколько будет стоит, чтобы организовать такой центр и в Первомайском округе».

Занятия для детей проводятся 1-2 раза в неделю во второй половине дня, после основных уроков. Все педагоги здесь производственники, то есть люди, пришедшие обучать детей с предприятий. Они не только помогают освоить специальность, но и делятся профессиональными секретами.

 

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