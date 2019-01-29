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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.19 19:30

Профячейка МГТУ за один год превратилась в первичную организацию

Общественному профсоюзу Мурманского государственного технического университета исполнился год. С января 2018 года  организация добросовестно исполняет свои обязательства.

В советское время профсоюзы были повсеместно, им доверяли и с охотой вступали в их ряды. После распада страны, во многих организациях подобная работа попросту перестала вестись, и работники были вынуждены в случае возникновения непредвиденных ситуаций решать их самостоятельно.

Но в последнее время в нашем регионе отмечается рост профсоюзных организаций. Ярким примером этого служит профсоюзная организация, созданная в МГТУ, которая всего лишь за год своего существования сполна себя оправдала. «У нас в профсоюзе есть две оценки: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Но я хочу сказать, что на сегодняшний момент молодая профсоюзная организация работников народного образования МГТУ сработала на «отлично», - уверенно говорит Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования.

Основными задачами первичной профсоюзной организации в техническом университете являются: защита социально-трудовых прав сотрудников, обеспечение их достойной заработной платой и улучшением условий учебы и труда в учреждении. Все это, несомненно, положительно сказывается на взаимоотношениях и работников МГТУ, и студентов. «Студент становится активным участником будущего профсоюзного движения, - отмечает Сергей Агарков, ректор МГТУ. - Это воспитательная составляющая, с точки зрения воспитания настоящего гражданина и патриота страны» .

За год успешной работы членам организации удалось увеличить число участников более чем в 10 раз. Профячейка из 17 человек в январе 2018 года стала организацией, в составе которой уже 220 активистов. В конце же прошлого года им был присвоен статус первичной территориальной профсоюзной организации общероссийского профсоюза образования.

«За год сделано было достаточно много, особенно в направлениях, касающихся социально-бытовых вопросов, стипендиального обеспечения, - рассказывает Диана Давлетова, заместитель председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов МГТУ. - Ребята обращаются, ребята были услышаны. Теперь они знают, что в лице профсоюза у них есть верный защитник».

На сегодняшний день в профессиональном союзе МГТУ  числятся 108 человек-сотрудников и 112 студентов. Каждый из них может в любое время обратиться за помощью, получить квалифицированную консультацию и добиться соблюдения своих прав.

 

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