Прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный, борьба со снегом продолжается

В центре внимания сотрудников Управления дорожного хозяйства областного центра противогололёдная обработка дорог, тротуаров, лестниц и пешеходных связей. На посыпку за минувшие сутки использовано 452 тонны смеси песка и соли.

Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил глава Мурманска.

Для этого днём в городе-герое работает 17 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей.

Объём вывезенного за сутки снега составляет 2820 кубометров.

«Прогноз на ближайшие дни неутешительный, а значит работа в круглосуточном режиме продолжится», - отметил Юрий Сердечкин.