Прогноз развития региона до 2050 года озвучен, бюджет на 2026 год и плановый период принят, «Рублевский» диктант написали – насыщенная неделя декабря

Большой потенциал сотрудничества двух индустриальных регионов. В столице Заполярья встретились представители Мурманской и Челябинской областей.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Александра Богдева, начальник отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями г. Мурманска, и Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Какой будет Российская Арктика через четверть века? Губернатор Мурманской области принял участие в Международном форуме «Арктика: Настоящее и будущее». Где представил прогноз развитие макрорегиона к 2050 году.

Депутаты Мурманской областной Думы большинством голосов приняли бюджет региона на 2026 год и плановый период. Подробности расскажет Валерия Белова.

Большой потенциал сотрудничества двух индустриальных регионов. В столице Заполярья встретились представители Мурманской и Челябинской областей.

В Центре современного искусства состоялось ключевое событие для молодых предпринимателей Заполярья. Финальный демо-день акселератора «МАУ. Стартап». За победу в нём боролись 10 команд-лидеров.

В Мурманске провели итоговую конференцию регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области.

Благодаря международному фестивалю документального кино «RT.doc: Время наших героев». Фильмы, о реальных человеческих подвигах посмотрели сотни северян.

В мурманском общественном штабе подводят итоги акции «Коробка храбрости». Она официально закончилась неделю назад, сейчас общественники заняты раздачей подарков детям.

Лабораторная служба Мурманской областной детской больницы продолжает совершенствовать качество оказания медицинской помощи. Недавно в учреждении пополнили парк оборудования.

11 декабря – День борьбы с бронхиальной астмой. О статистике заболевания, причинах её развития у северян и советах по предотвращению нашему корреспонденту Валерии Беловой рассказала врач Мурманской областной больницы.

В Мурманске открыли обновленный экспертно-криминалистический центр. Правоохранители уже приступили к работе в комфортных и оборудованных помещениях.

Реабилитация от наркотической зависимости – это длинный и непростой путь. Часто люди находят спасение не только физическое, но и духовное, благодаря вере. В Мурманском духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества» состоялся семинар о помощи наркозависимым.

В Мурманске написали «Рублевский» диктант. Проверяли во время диктанта не грамматику, а знания о великом иконописце Андрее Рублеве.

В Мурманском областном театре кукол провели 10-й юбилейный благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу» с участием лучших творческих коллективов Мурманской области.