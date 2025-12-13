Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской областиГотовы жить в модуле под водой и пытаемся добавлять отходы в бетон – человечество в постоянном поиске
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.25 20:30

Прогноз развития региона до 2050 года озвучен, бюджет на 2026 год и плановый период принят, «Рублевский» диктант написали – насыщенная неделя декабря

Большой потенциал сотрудничества двух индустриальных регионов. В столице Заполярья встретились представители Мурманской и Челябинской областей.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Александра Богдева, начальник отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями г. Мурманска, и Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Какой будет Российская Арктика через четверть века? Губернатор Мурманской области принял участие в Международном форуме «Арктика: Настоящее и будущее». Где представил прогноз развитие макрорегиона к 2050 году.

Депутаты Мурманской областной Думы большинством голосов приняли бюджет региона на 2026 год и плановый период. Подробности расскажет Валерия Белова.

Большой потенциал сотрудничества двух индустриальных регионов. В столице Заполярья встретились представители Мурманской и Челябинской областей.

В Центре современного искусства состоялось ключевое событие для молодых предпринимателей Заполярья. Финальный демо-день акселератора «МАУ. Стартап». За победу в нём боролись 10 команд-лидеров.

В Мурманске провели итоговую конференцию регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области.

Благодаря международному фестивалю документального кино «RT.doc: Время наших героев». Фильмы, о реальных человеческих подвигах посмотрели сотни северян.

В мурманском общественном штабе подводят итоги акции «Коробка храбрости». Она официально закончилась неделю назад, сейчас общественники заняты раздачей подарков детям.

Лабораторная служба Мурманской областной детской больницы продолжает совершенствовать качество оказания медицинской помощи. Недавно в учреждении пополнили парк оборудования.

11 декабря – День борьбы с бронхиальной астмой. О статистике заболевания, причинах её развития у северян и советах по предотвращению нашему корреспонденту Валерии Беловой рассказала врач Мурманской областной больницы.

В Мурманске открыли обновленный экспертно-криминалистический центр. Правоохранители уже приступили к работе в комфортных и оборудованных помещениях.

Реабилитация от наркотической зависимости – это длинный и непростой путь. Часто люди находят спасение не только физическое, но и духовное, благодаря вере. В Мурманском духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества» состоялся семинар о помощи наркозависимым.

В Мурманске написали «Рублевский» диктант. Проверяли во время диктанта не грамматику, а знания о великом иконописце Андрее Рублеве.

В Мурманском областном театре кукол провели 10-й юбилейный благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу» с участием лучших творческих коллективов Мурманской области.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Наш регион-51

