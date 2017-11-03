Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная

Программу «Арктический доктор» перед тем как представить на высшем уровне обсуждали региональные специалисты. Она была одобрена профессиональным сообществом. Главные врачи заполярных поликлиник и стационаров надеются, что с её помощью можно будет привлечь к работе специалистов, которых сейчас недостаточно. Своим мнением с телеканалом «Арктик-ТВ» поделился главный врач Мурманской городской поликлиники № 1.

- Инициатива сверхактуальная. Она обсуждалась и мы надеемся, что благодаря ей мы повысим укомплектованность врачами учреждений здравоохранения региона, - говорит Сергей Агеев, главный врач Мурманской городской поликлиники № 1. - Насколько я знаю, наибольший дефицит сейчас в поликлиниках, на втором месте - стационарное звено. Методов привлечения врачей очень много, мы уже говорили об этом, мы их видим на примерах других регионов. Например, формирование доброжелательной атмосферы по отношению к медицинским кадрам. Если мы озаботимся социальной составляющей, например, выделением жилья, обеспечением детей местами в детских садах, то это, вне сомнения, послужит притоку медицинских кадров в регион.