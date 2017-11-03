Программа «Арктический доктор» затронет все регионы Арктической зоны

Сегодняшнее заседание регионального правительства было особым по целому ряду причин, во-первых, в кулуарах органа власти обсуждали вопрос, который не вошёл в основную повестку и был связан со встречей президента страны Владимира Путина с губернатором региона. Членов правительства затронула тема программы «Арктический доктор», цель которой привлечь к нам дефицитные медицинские кадры.

Уже несколько лет работает федеральный проект по привлечению медицинских кадров в сельскую местность. Но программа «Земский доктор», подразумевающая выплаты в размере миллиона рублей никак не помогает решить кадровый голод в высоко урбанизированных регионах, таких как Мурманск, где большая часть населения проживает в крупных городах. Поэтому главной темой в отчёте губернатора на рабочей встрече в Кремле стало обсуждение новой программы, которая решила бы эту проблему.

- Что удивительно, утром уже пошли звонки от докторов, которое хотели бы к нам приехать, - рассказывает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Я просто удивился. В девять утра уже пошли звонки.

Врач, решивший приехать на Север, может получить 2 миллиона рублей подъёмных. Часть средств выделят из регионального бюджета, оставшейся суммой поделится федеральная казна. Причём проект будет актуален не только для Мурманска, но и ближайших соседей с точно такими же проблемами - Архангельской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

- Программа «Арктический доктор» коснётся не только Мурманской области. Она будет направлена и на субъекты Федерации, которые расположены в Арктической зоне, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Многие субъекты в настоящее время предлагают более привлекательные условия, например, в Ханты-Мансийске докторам платят 5 миллионов подъёмных, в Краснодаре специалистам предоставляют коттеджи, а власти Москвы оплачивают медицинским работникам ипотеку. Впрочем, идею Марины Ковтун уже поддержал президент, в успехе кампании у многих экспертов сомнений нет.

- Такие решения принимаются на высоком уровне, - отмечает Борис Коган, Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области. – Я радуюсь за ребят, их родителей, за то, что в этой части мы можем быть более спокойными, по части здоровья детей и северян.

Местные власти думают и о том, как решить жилищный вопрос врачей. Ведь обзаведясь собственным домом и тем более семьей, доктору уже будет не так просто уехать работать в другое место. Руководство областного Минздрава провело ряд встреч с представителями крупного банка, чтобы предоставлять социальные кредиты медицинским работникам.

- То, что делает и предпринимает правительство Мурманской области, Министерство здравоохранения в плане предложения такого проекта, - это очень здорово, - отмечает Александр Патрикеев, уполномоченный по правам человека в Мурманской области. - Что касается мой работы, то действительно, ко мне каждый год поступает достаточное количество обращений от граждан по вопросам, касающимся сферы медицинского обеспечения.

В полную силу программа «Арктический доктор» заработает только в первой половине будущего года, когда решится вопрос с местным бюджетом и федеральным финансированием. Так что врачам придётся повременить с переездом в Мурманск как минимум до лета. Сейчас в регионе не хватает около 600 специалистов, а если на предложения работать на Севере откликнется хотя бы половина из этого числа, то это уже заметно исправит сложившуюся ситуацию с загруженностью и очередями в больницах и поликлиниках.