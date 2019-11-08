Программа «Четвёртая власть» возвращается в эфир

В студии «Арктик-ТВ» встретятся руководители мурманских интернет-площадок в соцсетях «ВКонтакте» для того, чтобы составить рейтинг народных новостей и сверить часы.

Какие события волнуют пользователей соцстей, расскажут Роман Глек, Дмитрий Афиногенов и Александра Ретунская.

Смотрите программу «Четвёртая власть» в ближайшее воскресенье, 10 ноября, в 17.10 и 20.30.