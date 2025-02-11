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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.25 19:30

Программа дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов успешно внедряется в медицинских организациях региона

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Мурманской области и «Сбера» в Мурманске проведён практический семинар по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов в медицинских организациях.

Совершенствование медицинской помощи и повышение профессионального уровня персонала – приоритетные направления работы системы здравоохранения региона. Одно из новшеств, которое обсудили на профильном семинаре в Мурманске, – системы дистанционного мониторирования состояния здоровья.

Виктор Бабиков, директор по развитию дистанционного мониторинга пациентов в субъектах РФ: «Перед тем, как внедрять, мы проверяли технические возможности региона. Мы видим, что субъект готов, что он находится на высоком уровне цифровой зрелости, что дистанционные технологии тут нужны».

Сейчас почти у каждого есть гаджет, который может подсказать погоду и ответить почти на любые вопросы. И медицина идёт в ногу со временем, появляются технологии, которые могут дистанционно передать показатели состояния здоровья. Например, показатели давления, сахара в крови, снимки по отоларингологии.

Аркадий Амозов, ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи»: «Как было раньше, как мы жили раньше - вам врач говорил: «Замеряйте давление, записывайте на бумажку и приходите через две-три недели». Это в прошлом! Теперь вы меряете давление и прибор тут же передает это в поликлинику по месту жительства, врач это всё видит. Если показатели выходят за пределы нормы, то вас тут же вызывают на приём или в кабинет неотложной помощи».

Проект направлен на лечение и профилактику самых распространенных в регионе недугов - нарушений сердечно-сосудистой системы, эндокринологических заболеваний, сахарного диабета II типа и болезней ЛОР-органов, в особенности отитов у детей.

Бабиков Виктор, директор по развитию дистанционного мониторинга пациентов в субъектах РФ: «Мы занимаемся дистанционным мониторингом уже несколько лет. У нас в базе данных более полумиллиона человек. 80 процентов из них нормализовали своё состояние здоровья. Были большие запросы от регионов по детям, поэтому мы начали заниматься лор-заболеваниями. Данные технологии очень востребованы на удалённых и северных территориях».

Такие программы позволяют существенно улучшить состояние здоровья пациентов, а опыт Мурманской области может послужить примером для остальных регионов.

Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «У нас был очень мощный посыл по Арктической медицине, разрабатывать стандарт Арктической медицины… От Владимира Владимировича была поддержка в этом вопросе, и мы по поручению Андрея Владимировича активно стали эту историю отрабатывать. На мой взгляд, это чрезвычайно важно для сохранения высокого качества медицинской помощи, мы убеждены, что такие точечные подходы будут выгодно отличать наш регион среди других регионов».

Активно ведётся работа по улучшению всех процессов, чтобы жители региона могли получать высококачественную медицинскую помощь и находились под наблюдением специалистов не только в медицинских учреждениях, но и у себя дома.

Сейчас программа дистанционного мониторинга работает в мурманских городских поликлиниках №1 и №2, в течение года её масштабируют на лечебные заведения всего Кольского Заполярья. 

Комментарии

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