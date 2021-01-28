День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.21 19:30
Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года
С 2020 года семьи, в которых был рождён или усыновлён первенец, также получили право на сертификат.
Напомним, на полученные от государства средства можно улучшить жилищные условия; заплатить за обучение ребёнка, оставить на счету накопительной пенсии мамы; приобрести товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.
Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения или усыновления ребёнка, но и здесь есть исключения.
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светлый
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