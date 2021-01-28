Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года

С 2020 года семьи, в которых был рождён или усыновлён первенец, также получили право на сертификат.

Напомним, на полученные от государства средства можно улучшить жилищные условия; заплатить за обучение ребёнка, оставить на счету накопительной пенсии мамы; приобрести товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения или усыновления ребёнка, но и здесь есть исключения.