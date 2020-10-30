Программа «Неделя без турникетов» продолжает знакомить с работой на предприятиях региона

Познакомить школьников и их родителей с работой на предприятиях призвана стартовавшая в регион программа «Неделя без турникетов». К акции подключился и союз машиностроителей России.

С 2015 года Союз машиностроителей России ежегодно проводит всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», цель проекта формирование системы ранней профориентации подростков и молодёжи. Ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги России принимают активное участие в её организации и проведении.

Евгений ЗУДИН, председатель Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Союз машиностроителей регулярно проводит «Неделю без турникетов», в этом году, к сожалению, в связи с пандемией «Неделя без турникетов» проходила в онлайн-режиме. При поддержке министерства образования и науки Мурманской области региональное отделение Союза машиностроителей организовало и в этот раз «Неделю без турникетов», в которой приняло участие более тысячи школьников и студентов».

Онлайн-экскурсии для ребят организуют крупнейшие промышленные компании региона, самым же активным предприятием-экскурсоводом остается 10-й судоремонтный завод в Полярном. Для участия в акции его специалисты подготовили несколько видеороликов как о самом предприятии, так и о конкретных участках, профессиях и специальностях, которые сегодня востребованы на СРЗ.

Вопрос о целевом обучении, которое сегодня может предложить Объединённая судостроительная корпорация и её заводы, к слову, один из самых частых. По решению Союза машиностроителей, в этом году онлайн-лекции «Неделя без турникетов» будет длиться целый месяц и завершится 30 октября.