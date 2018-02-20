Программа «Рамки закона» научит, как обходить подводные камни законодательства о банкротстве

В новом выпуске программы «Рамки закона» отвечаем на вопросы телезрителей. Тема выпуска «Что такое банкротство?».

Остался без денег и возможности рассчитаться по долгам? Выход из ситуации есть…

Подводные камни законодательства о банкротстве – в новом выпуске программы «Рамки закона» вы научитесь их обходить. Смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и ищите на сайте арктик-тв.рф.