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Программа реновации ЗАТО Александровск успешно реализуется

А по Мурманской области из 149 мероприятий, запланированных на этот год, уже выполнено больше половины. Ещё 79 – на завершающей стадии. Два десятка работ выполняются в ЗАТО Александровск – это и ремонт историко-краеведческого музея города Полярного.

Выставочные залы, музейные фонды, экспонаты – всё пришлось перевезти. Временно. В историко-краеведческом музее Полярного в активной фазе ремонтные работы. В прошлом году учреждение признано одним из лучших музеев Мурманской области, соответствовать приходится во всём.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея Полярного: «Здание для города играет большую роль. В какой-то степени, не побоюсь этого слова, является визитной карточкой нашего города и не только внешним видом, но и историей. Оно построено в 1938 году, в котором поселились и жили семьи офицерского состава Северного флота».

Здание признано объектом культурного наследия региона, под музей его передали во время празднования столетия Полярного. К ценности города относятся бережно даже при демонтаже некоторых конструкций. Тепловой корпус или «тепляк», выстроенный вокруг здания, своего рода, защитный купол, в котором идут работы по ремонту фасада исторического здания. Параллельно продвигаются и процессы во внутренних помещениях.

Сергей Лебедев, первый заместитель главы ЗАТО Александровск: «Внутри делаем вентиляцию (ее тут не было), туалеты, лестницу, частично кабинеты. Всё, что подали в план реновации, выполним в полном объёме».

Больше 50 миллионов рублей выделено на выполнение масштабной реконструкции музея. Но это лишь часть работ по реализации комплексного плана реновации ЗАТО в Александровске.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «На территории ЗАТО Александровск часть работ уже выполнена в рамках программы, несмотря на то что ограниченные сроки в этом году. Всё, что касается сезонных работ по дорогам, тоже уже выполнено. Сегодня также проконтролируем ход работ по фонду капремонта».

Продолжается ремонт 4-х временно незаселённых квартир, демонтированы дома, выведенные из эксплуатации. Коснулся план и других многоквартирных домов.

Кирилл Бернацкий, заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области: «В ЗАТО Александровск в рамках реновации ремонтируются только крыши и фасады, инженерные сети мы не затрагиваем в этом году».

Всего на реновацию закрытых городов региона планируют направить 42 миллиарда рублей, больше 9 миллиардов из них выделят из регионального бюджета. В 2024 году из запланированных 149 мероприятий 22 пришлось на ЗАТО Александровск.

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