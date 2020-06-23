Программа «Тёплое окно» успешно реализуется в Мурманске

Безопасность и комфорт – одни из главных условий пребывания детей в детских садах. Благодаря программе «Тёплое окно» уже много лет дошкольные учреждения становятся уютней. В этом году долгожданное обновление происходит в мурманском детском саду №131. Глава Мурманска Андрей Сысоев лично проверил ход работ.

Около сотни новых стеклопакетов привезли в 131-й детский сад. Работы по замене оконных блоков уже начались.

Мария Воропаева, заведующая детским садом №131 г. Мурманска: «С новыми рамами будет очень хорошо, потому что отпадает необходимость заклейки окон к зиме. Наши младшие воспитатели всегда старались их хорошо заклеить, чтобы деткам было тепло. А сейчас у нас проблем не будет».

Важно отметить, что этот детский сад стал первым в Мурманске, где несколько лет назад комплексно модернизировали систему отопления. Такие обновления необходимы в первую очередь для здоровья детей, чтобы они не болели и росли в комфортных условиях.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Понятно, что когда у нас заменены окна, модернизирована система отопления, речь идёт уже об абсолютно новой системе отопления детских садов. Понятно, что мы начали именно с детских садов, потом что здесь маленькие дети. В любой семье малыши – особый объект внимания. Поэтому мы начали с детских садов, хотя в перспективе это коснётся все наших общеобразовательных учреждений».

Всего в этом детском саду работает 13 групп, в том числе три для детей с особыми образовательными потребностями и одна – оздоровительной направленности. После летних каникул дети и воспитатели смогут в полной мере оценить всю радость обновлений.