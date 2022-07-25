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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.22 19:30

«Программа зашла»! Первые участники программы «Свой дом в Арктике» получили сертификаты

Программа «Свой дом в Арктике» стартовала 5 июля. Она нацелена на улучшение жилищных условий граждан и на привлечение новых кадров в регион. В её рамках можно получить единовременную выплату 1,5 млн рублей для многодетных семей и 1млн рублей - для других категорий граждан на покупку готового дома, домокомплекта или строительство индивидуального жилого дома.

Программа «Свой дом в Арктике» стартовала 5 июля. Она нацелена на улучшение жилищных условий граждан и на привлечение новых кадров в регион. В её рамках можно получить единовременную выплату 1,5 млн рублей для многодетных семей и 1млн рублей - для других категорий граждан на покупку готового дома, домокомплекта или строительство индивидуального жилого дома.

На данный момент более 1000 человек подали заявки на участие в программе. А некоторые уже успели получить сертификаты лично из рук губернатора.

Мария Буковская, участники программы «Свой дом в Арктике»: «Наша семья давно уже планировала строительство или приобретение дома. У нас много детей, большая семья. Хотели свой собственный дом. Такая программа, когда появилась, мы решили воспользоваться этой возможностью. Сразу же после пятого июля я обратилась по «горячей линии». Меня пригласили, записали на сдачу документов, всё быстро рассмотрели. Буквально в течение недели мне позвонили и пригласили на вручение сертификата».

Важно понимать, субсидия покрывает лишь часть затрат, построить дом исключительно на средства поддержки вряд ли получится. Жестко регламентировано и время их использования. Обладателям сертификата даётся от 6 до 26 месяцев  в зависимости от выбранного дома. По результатам проделанной работы нужно будет отчитаться. В списке приоритетных получателей не только многодетные семьи, но и, например, участники программы  «Гектар Арктики», такие как Максим Лешуков.

Максим Лешуков, участник программы «Свой дом в Арктике»: «В ближайшее время у меня планы построить дом для постоянного проживания. Работы уже начаты. На данный момент строители уже монтируют утепленную шведскую плиту, в ближайшее время будет заливка. Есть уже заявка на подключение электричества. Надеюсь, что она будет выполнена быстрее, чем через год, потому что с «Россетью» договор есть, но работ я не видел. Если все будет хорошо, то к Новому году заеду».

По словам губернатора, «программа зашла». Спустя три недели от старта подготовлено 36 сертификатов, пять из них уже выданы. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я убеждён, что по первым трём неделям, несмотря на то что надо подать все документы. Это документы на землю - пакет не простой. Тем не менее мы видим очень высокий к этому интерес. Я очень рассчитываю, что эта программа даст возможность всё большему количеству семей жить здесь, строить свои дома, счастливо жить, рожать детей и их воспитывать. Все прелести севера и северной природы испытывать на себе».

Подробную информацию о программе можно найти на сайте правительства или Министерства строительства Мурманской области.

 

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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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