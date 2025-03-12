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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.25 19:30

Программисты-школьники смоделируют знаменитый спасательный крейсер

В Мурманске проходит заключительный этап межрегионального хакатона «3D-артист» по разработке VR-приложений и 3D-моделированию.

Ежегодный хакатон проходит в два этапа. В первом 25 команд из разных регионов соревновались между собой в дистанционном формате. А во втором юные айтишники встретились в Мурманске.

Участники – школьники от 10 до 17 лет. Но для выбранной ими сферы эти цифры ничего не значат. Покорять виртуальную реальность одарённые ребята начинают с малых лет. Поэтому и участие в конкурсах никогда не упускают, даже, если не выиграешь, то хотя бы научишься чему-то новому.

Мария Гречихина, ученица IT-клуба: «Я себя пробовала в нескольких направлениях … Мне очень понравилось этим заниматься».

Каждый год этот конкурс становится площадкой для творческого развития ребят. Они проектируют, создают модели, пишут приложения. Однако в этом году в сотрудничестве с североморским Арктическим музеем лодки школьники смогут создать настоящий экспонат.

Юлия Щапова, начальник Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Мы надеемся, что лучшие работы ребят будут представлены в этом музее … В реальной сфере, в настоящем музее. Я думаю, что для ребят это очень важно будет».

Юные программисты воссоздадут рангоут, такелаж и парусное вооружение крейсера «Великая Княгиня Ксения Александровна», а также напишут приложение, имитирующее спасение тонущей лодки знаменитым крейсером. Своё имя он получил в честь дочери Александра III княгини Ксении и долгие годы был одним из двух спасательных ботов, которые в сложных погодных условиях Баренцева моря помогали морякам и судам на северном побережье Кольского полуострова.

Эмиль Гашимов, ученик IT-клуба: «У меня папа – моряк, из-за этого очень интересно узнать строение корабля».

Проект был выбран не случайно. Специалисты Арктического музея лодки постоянно ведут работу по созданию 3D-моделей плавучих экспонатов. Для них это отличная возможность помочь проявит себя молодым специалистам и сделать первый шаг в создании нового экспоната. Его конструкторы, основываясь на оцифрованных архивных чертежах, воссоздают реально существовавшие северные лодки. Причём это не миниатюрные музейные копии, которые будут хранится под стеклом, а приближенные к настоящим шняки и карбасы, способные идти по воде ни одну морскую милю. 

Алла Распопова, директор Арктического музея лодки в Североморске: «Работа ведётся на основе чертежей и фотографий … Пока сделать немного успели».

Труд молодых проектировщиков не остановится на стадии моделей. В будущем именно их смоделированные работы лягут в основу крейсера. Он, как и все остальные экспонаты музея, сможет вновь бороздить просторы Баренцева моря.

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