Программный комплекс «Мобильный розыск» помогает находить должников

Приближается новый учебный год. В связи с этим судебные приставы Мурманской области провели традиционную акцию «Собери ребёнка в школу - заплати алименты!». Подобные мероприятия уже стали традицией для работников отдела и горожан.

По данным УФССП, на 1 августа 2017 года в Мурманске почти 8 тысяч должников регулярно не платят алименты. Причём половина их них официально трудоустроены. В среднем долг составляет 182 тысячи рублей.

- Сегодняшний рейд проводится совместно с межрайонным отделом по розыску, у которых установлен программный комплекс «Мобильный розыск», - отметила Татьяна Метёлкина, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по алиментам. – Эта программа позволяет по номеру автотранспортного средства определить, находится ли владелец данной машины в розыске.

В ходе акции приставы проверили более 100 машин, из которых 2 оказались имуществом должников. «Форд фьюжн» арестовали на месте. Если в течение 10 дней владелец машины не выплатит задолженность в размере 243 тысяч рублей, то попрощается с ней навсегда.

- Если автотранспортное средство должника устанавливается, судебным приставом-исполнителем производиться арест машины, - поясняет Татьяна Метёлкина, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по алиментам, - с возможностью с дальнейшей реализацией и погашению задолженности.

Несмотря на значительное количество исполнительных производств, в этом году жалоб по поводу невыплат алиментов стало меньше. В 2016 году их было 156, а в этом 122.

Цель подобных акций – ещё и привлечь внимание других неплательщиков. Возможно, что история с показательно арестованным автомобилем подвигнет кого-то другого заплатить долги. Рейды по алиментщикам продлятся до 1 сентября