Программу «Тёплое окно» продолжают реализовывать в Мурманске

В её рамках произошли обновления в кадетской школе, которая располагается на улице Спартака, 11.

Новые окна стали долгожданным событием для учеников и сотрудников кадетской школы. Здание учреждения было построено в 1965 году и нуждалось в обновлении.

Сергей Цветков, директор кадетской школы Мурманска: «Буквально за время каникул окна были поставлены. Учащиеся пришли после каникул и увидели, что все учебные кабинеты приведены в соответствие».

Всего здесь установлено 27 новых оконных блоков – это 80% от всей работы. Остались ещё несколько не обновленных мест, например, столовая.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «В школах частично заменены стеклопакеты. Комитет по образованию, депутаты подходили с точки зрения целесообразности тех школ, которые находятся на возвышенности, обдуваемости, в первую очередь. И ещё подход есть у комитета по образованию, что приоритет отдать прогимназиям, где занимаются маленькие детки».

Напомним, что программа «Тёплое окно» за многие годы работы позволила обновить оконные блоки во всех дошкольных учреждениях города. Теперь она продлена и распространена на школьные образовательные учреждения.