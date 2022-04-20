Программы «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики» пользуются большим спросом у россиян

В Минвостокразвития рассказали, как именно владельцы используют полученные участки земли.

Наиболее востребованные виды использования - это индивидуальное жилищное строительство и сельское хозяйство. Нередко берут участок для предпринимательства, а также отдыха и рекреации.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на парламентских слушаниях в Госдуме отметил, что уже 102 тысячи человек заключили 79 тысяч договоров, взяв в общей сложности 70 тысяч гектаров на Дальнем Востоке, в нашей, Арктической зоне, заключено чуть больше 2 тысяч соглашений, а заявок ещё больше.