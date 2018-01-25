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День за днём с «Арктик-ТВ»25.01.18 19:30

Программы «Детские деревни SOS» Мурманской области реализуются успешно

Благотворительная организация по поддержке детей-сирот «Деревня SOS» подвела итоги работы на заседании совета.

На заседании благотворительной организации «Детской деревни-SOS» собрались более 30 участников, среди них социальные педагоги, психологи, представители органов власти и опеки. Их задача заботиться о жизни и судьбе детей, которые остались без попечения родителей.

- Ровно пять лет мы собираемся в таком составе для того, чтобы обсуждать вопросы реализация программы «Детские деревни SOS» Мурманской области, - отмечает Елена Викторова, директор программы «Детская деревня-SOS». - Программа работает во многих муниципалитетах Мурманской области, имея две базовые точки: «Детская деревня SOS» в Кандалакше и Мурманск - с различными подразделениями

Уже третий раз организаторам удаётся получить президентского грант на развитие  проект «Азбука права», который направлен на просвещение и защиту юридически не подкованных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Например, если один из родителей находился в местах лишения свободы и теперь не может найти работу.

- Осужденные, которые являлись участниками проекта, не совершают повторных преступлений, успешно адаптированы в обществе, воспитывают своих детей, трудоустроены, что является самым высоким показателем эффективности в данной программе, - комментирует Светлана Серебрякова, начальник отделения психологического обеспечения.

В этом году «Деревне SOS» исполняется 15 лет, за это время волонтеры помогли  многим ребятам обрести полноценную семью. Организация не планирует останавливаться на достигнутом, будет и  далее делать мир детства лучше.

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