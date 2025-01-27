Программы поддержки медработников, развитие диагностики и лечение сложных заболеваний в больницах региона, проект кадрового сопровождения «Курс на Север» - в центре внимания участников оперативного совещания

Сегодня оперативное совещание в региональном правительстве состоялось под руководством первого заместителя губернатора Оксаны Демченко.

Совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. 27 января отмечается 81 год со дня полного освобождения города на Неве от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Первый заместитель губернатора Оксана Демченко, подчеркнула, что эти дни стали символом беспримерного подвига.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманская область в годы этих страшных событий не оставалась в стороне - в Ленинград отправлялись эшелоны с рыбной продукцией. Сегодня на территории Мурманской области проживают 60 ветеранов, которые стали свидетелями этих страшных событий. Конечно, мы оказываем ветеранам всю необходимую поддержку».

Это 100-процентная компенсация расходов по квартплате, ежемесячные и единовременные выплаты, а также социальные услуги на дому.

Затронули во время совещания и тему медицины.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «С 2019-го по 2024 годы в регионе капитально отремонтировано 17 поликлиник, 13 амбулаторий и построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря всем этим мероприятиям мы закрыли потребность в ФАПах и амбулаториях на 100 процентов».

Особое внимание в нашем регионе уделяется проектам, направленным на борьбу с онкологическими заболеваниями. Уже в 2025 году завершится строительство нового хирургического корпуса онкологического диспансера, что позволит вывести лечение на качественно новый уровень.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Впереди ещё много работы. В бюджете 2025 года на развитие системы здравоохранения заложены денежные средства, в том числе на капремонты Апатитско-Кировской, Кандалакшской и Североморской ЦРБ. Ещё порядка двух млрд рублей направим на лекарственное обеспечение наших льготников».

В Мурманской области реализуется более 20 различных программ поддержки медработников, что повлияло на сокращение дефицита персонала. Так, за два минувших года общая потребность во врачах сократилась на 73%. Кроме того, за последние годы для службы скорой помощи приобрели 163 автомобиля. Теперь на линии работают только машины возрастом не старше пяти лет. Снискала отклик и инициатива, связанная с медицинскими шаттлами.

А ещё в прошлом году в медицинских организациях Мурманской области было открыто четыре новых направления. С марта прошлого года на базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра города начал работу Центр диагностики и лечения критической ишемии нижних конечностей. С апреля там же функционирует эндокринологическое отделение. А в больнице имени Баяндина открыт кабинет, в котором пациенты, имеющие после оперативных вмешательств стомы, получают необходимую медицинскую помощь.

В рамках губернаторской программы кадрового сопровождения «Курс на Север» будут запущены две новые инициативы для привлечения специалистов и студентов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «С момента запуска проекта к нам уже переехали почти 400 специалистов и членов их семей из разных регионов страны. Недавно губернатор Андрей Чибис встречался с участниками программы, которые переехали к нам, они отмечают ряд преимуществ Мурманской области. К примеру, педагоги отметили, что зарплата в нашем регионе в среднем в три раза выше, чем в тех регионах, где они работали до этого».

Но на этом наш регион не останавливается, вводятся новые программы привлечения кадров в нашу область. Например, программа «Арктический маяк»: за каждого нового зарегистрированного на территории региона жителя Мурманской области активные участники получат денежное вознаграждение 15 тысяч рублей. А новая программа «Вернёмся с друзьями» рассчитана на мурманчан, которые на данный момент обучаются в других регионах, и на приезжих студентов, которые проходят практику у нас. Цель – чтобы сами ребята рассказывали и делились своими впечатлениями и возможностями, которые можно реализовать в Мурманской области и возвращались или переезжали к нам в Заполярье.