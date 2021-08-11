Прогулка на катамаране «Меркурий» по заливу помогла погрузиться в сферу регионального туризма

Губернатор Мурманской области встретился с туроператорами, чиновниками и журналистами, чтобы поговорить о болевых точках развивающейся в Мурманске индустрии отдыха.

Встреча состоялась на катамаране «Меркурий». Судно - один из примеров развития туристической инфраструктуры региона. О возможности прокатиться по заливу гости области спрашивают постоянно. Но до недавних пор сделать это было нельзя. Теперь - другое дело. И это не единственное новое предложение в сфере туризма. Например, одна из фирм предлагает туры для маломобильных групп населения. Для этих целей приобрели специализированный микроавтобус с рампой. Возить гостей планируют в Териберку и на Терский берег.

Сергей Панфилов, директор по развитию одной из туристических фирм: «Мы не раз участвовали в выставках, где к нам подходили партнёры из Москвы, Питера, спрашивали, есть ли возможность привезти маломобильных граждан. И сможем ли мы им показать что-нибудь? То есть, этот вопрос родился от запросов, которые были. Есть спрос - есть предложение. Я думаю, что в ближайшем будущем организуем так, чтобы был выезд».

Туризм в Мурманской области сегодня не просто развлечение, а полноценный элемент экономики. Арктика пользуется спросом, в том числе и у знаменитостей. Средний чек после закрытия границ и исчезновения китайских групп не упал, а, наоборот, вырос. За 2-3 дня туристы оставляют в регионе от 25 до 60 тысяч рублей.

Александр Елисеев, глава комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня уже назвали главные цифры. Мы экватор перешли, летний сезон, можно сказать, уже состоялся. 247 тысяч туристов приехали в Мурманскую область. Мы уверены, что уже преодолеем или добьёмся тех показателей, которые были в допандемийный период».

Отдыхающие приезжают, а вот с сервисом периодически возникают проблемы. Не раз туристы уезжали из региона, сетуя на качество обслуживания и хамство персонала. С такими проявлениями некомпетентности необходимо бороться, уверен губернатор. И поможет в этом, в том числе, растущая конкуренция среди туроператоров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если мы посмотрим средний уровень загрузки в точках, например, в Умбе или Териберке, то это более 90%. А в Мурманске постоянная загрузка отелей составляет порядка 70% независимо от времени года. Даже судя по моим знакомым, которые не могут устроиться в отелях. Это очень хорошо. Самое главное, обеспечить туристический поток. И важно, что туристический поток с деньгами. Наша задача постоянно повышать уровень сервиса, постоянно повышать конкуренцию на этом рынке».

Также продолжат развивать и инфраструктуру. Например, туроператоры попросили сделать на полуостровах Средний и Рыбачий организованные места стоянок и палаточных лагерей. Чтобы туристы, путешествующие дикарями и группы, не уничтожали хрупкую природу стихийными парковками. Губернатор обещал этот вопрос решить.