Проходит голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и посёлков региона «На Севере – твой проект»

Северяне могут поддержать инициативы, предлагаемые для реализации в этом году в городе или поселении. Отдать свой голос можно до 30 января на портале «Наш Север».

Принимают участие в проекте жители области, имеющие учётную запись на портале «Госуслуги». Жители городского или муниципального округа имеют право проголосовать за одну инициативу, а поселения - за один проект муниципального района и один проект соответствующего поселения.

Напомним, что в этом году на реализацию инициативных идей граждан «На Севере – твой проект» из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей.