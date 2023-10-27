«Проходной балл», или Как стать журналистом?

О работе журналистом мечтает многие молодые люди. Но где можно получить качественное образование по данной профессии? В Мурманске это можно сделать, поступив в арктический университет.

На день почувствовали себя студентами журфака ученики проекта «Академия телевидения» - пока ещё школьники, но с большими профессиональными амбициями.

Грамотная и чёткая речь – одна из главных обязанностей журналиста на телевидении. Ведь эти люди рассказывают важную информацию зрителям. Чтобы научиться правильно говорить, студентам-журналистам в МАУ преподают технику речи.

Надежда Хохлина, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Мы пробовали работать с речевым аппаратом. Делали речевую разминку, пробовали артикулировать различные звуки. Познакомились с правилами формирования дыхания, поговорили, что главная мышца, орган речевого дыхания – брюшной пресс. Попробовали работать с ним. И выполняли интересные задания, связанные с артикуляцией – чистоговорки и скороговорки».

Ученики «Академии телевидения» посетили такой урок, чтобы получить новые знания и познакомиться, с возможно, будущими преподавателями. Ведь некоторые из ребят не просто ходят на курсы, а получаются знания для своей будущей профессии.

Софья Климкова, ученица «Академии телевидения»: «В целом я рассматривала, потому что собираюсь поступать на факультет журналистики. И я очень люблю свой город и с удовольствием выбрала бы этот университет для поступления».

Мария Бондаренко, ученица «Академии телевидения»: «Нам рассказывали про дыхательные техники, речевые и про то, что нужно контролировать какие-то мышцы в своем теле, не только жестикуляцию и артикуляцию».

Анна Прудник, бывшая ученица «Академии», а сегодня студентка 2 курса журфака МАУ. Девушка серьёзно настроена стать профессиональным журналистом и идёт к своей цели. Она уже проходила практику на нашем телеканале.

Анна Прудник, студентка МАУ: «До университета успела поработать на «Арктик-ТВ», успела понять, как устроена редакция, работа журналиста. С этими навыками я смогла быстрее влиться в университетскую жизнь. Мне нравится учиться в МАУ, у нас много квалифицированных специалистов, например, наша Надежда Владимировна. Она у нас преподает большинство дисциплин. И эти дисциплины дают мне всё больше навыков и опыта, чтобы в дальнейшем вернуться и уже профессионально работать на телевидении».

Такая практическая и очень полезная встреча стала возможна в рамках медиапроекта «Проходной балл», который реализуется телеканалом «Арктик-ТВ» совместно с Министерством информационной политики Мурманской области.