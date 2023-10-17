«Проходной балл»: мурманские школьники посетили Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

В рамках совместного проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и правительства Мурманской области «Проходной балл» мурманские школьники посетили Центр образования «Лапландия», где детям рассказали о возможностях, которые учреждение предоставляет школьникам, чему могут научить и какие кружки там можно посещать.

Центр образования «Лапландия» открыли в Мурманске в 1985 году. Здание, напоминающее корабль, сразу же стало популярным среди северян. И не только благодаря необычному внешнему виду. Там для детей работали 367 различных кружков. Занятие можно было найти на любой интерес. Время менялось, учреждение становилось современнее, но одно оставалось неизменным: дети по-прежнему охотно идут на занятия в «Лапландию». А сама организация гордится своими учениками.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Мы побеждаем даже на международных конкурсах и фестивалях. Сейчас наш ансамбль «Снежинка» уехал в Псковскую область. Себя представлять, образцовый коллектив, там наш наставник будет работать как член жюри».

Директор Центра «Лапландия» Сергей Кулаков рассказал ребятам про историю бывшего Дворца пионеров, а также поделился планами на будущее. После чего для школьников провели небольшую экскурсию по центру образования.

Ребята, например, посмотрели, чем занимаются их сверстники в «Кванториуме», посетили лабораторию радиоэлектроники.

Александр Харитончук, педагог по радиотехническому конструированию: «Мы здесь обучаем радиоинженерии, чтобы дети разбирались, что они делают: не просто покупают, а понимают, как это устройство работает. Ребёнок смотрит на плату, на какие-то компоненты, на устройство и понимает, как внутри протекают процессы».

Сегодня «Лапландия» также предоставляет широкие возможности в области дополнительного образования для детей. Есть и спорт, и творчество, и техническая, и научная составляющие. Более того, центр образования проводит мероприятия и для родителей, и педагогов. Так что жизнь здесь всегда кипит, «Лапландия» остаётся центром притяжения для жителей Мурманска и области.