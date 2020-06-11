Проходят репетиции праздничного парада Победы

Военнослужащие Северного флота тренируют строевой шаг перед военным парадом в честь 75-летия Великой Победы в Мурманске и Североморске.

Тренировки проходят с соблюдением противоэпидемических мер. Все участники маршируют в защитных масках и перчатках.

В парадах примут участие 1200 военнослужащих. Значительная часть события посвящена военно-исторической тематике. Моряки Северного флота пронесут копию Знамени Победы, штандарты фронтов, разгромивших врага.

Пять парадных расчётов будет в исторической форме одежды военного периода. Первая тренировка на проспекте Ленина в Мурманске запланирована на 19 июня. Генеральная репетиция на 22-ое.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, каждый пройдёт тестирование на наличие коронавирусной инфекции.