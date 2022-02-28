Проиграли 7:2 - 25 февраля хоккеисты «Мурмана» провели матч с командой «СКА-Нефтянник»

Сезон 2021-2022 года нашим ребятам дался с большим трудом. Парни уже сильно вымотаны, многие получили травмы, поэтому игры идут тяжело. Однако болельщики, несмотря ни на что, поддерживают родной клуб, неизменно посещая каждую игру. Многие из них выразили надежду на то, что в следующем сезоне «Мурман» ждёт больше ярких побед.

С самого старта матча, хоккеисты «Нефтянника» продемонстрировали мастерство и сыгранность, навязав нашей дружине свой ритм. На 19-й минуте первого тайма счёт открыл нападающий «хабаровчан» Павел Рязанцев. Один из лучших бомбардиров страны молниеносно прорвался в тыл «Мурмана» и мощным броском поразил наши ворота.

К концу первого тайма гости смогли заработать ещё 3 очка, однако, «северяне» так просто не сдались. Удачный прострел полузащитника «Мурмана» Дмитрия Черных принёс команде первый гол.

Во втором тайме «Нефтянник» взял ещё 4 очка, однако, здесь сказалась и череда удалений у обеих команд. Под самый конец матча игроки Гладышев и Шеховцов ловкой игрой в пас смогли заработать «Мурману» ещё одно очко.

Матч окончился со счётом 7:2 в пользу «Нефтянника».

Финальную игру этой зимы «Мурман» проводят на стадионе «Строитель» уже 28 февраля.