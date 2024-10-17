Ко Дню отца самые юные жители Полярного приняли участие вместе с родителями в активных «Папа-стартах».

Юную Татьяну особенно впечатляет сила своего папы. Например, за перетягиванием каната девочка наблюдает с большим любопытством. Евгений, по мнению дочки, не только самый сильный, но ещё и самый ловкий, смелый и спортивный. А результат в состязаниях при этом не имеет никакого значения.

Впрочем, и для самого папы победа в состязании тоже не главная цель.

Евгений Сидоров, участник соревнований, г. Полярный: «Больше всего нравится то, что я могу провести активно время с ребёнком на спортивных соревнованиях. Это здорово!».

Удержать внимание юных александровцев во время «Папа-стартов», организованных ко Дню отца в Полярном, призваны аниматоры в ярких костюмах, которые показали примеры прохождения этапов, а также поддерживали и утешали ребят в случае не самых удачных подходов.

София Гаджиусманова и Анна Жабко, методисты Центра культуры «Север», г. Полярный: «Сегодня мы узнаем, на что способны самые маленькие жители города и их папы. А помогать нам будут волонтёры объединения «Импульсы Севера».

Поддерживают спортсменов, конечно, мамы. Две команды из пап и их детей с азартом проходят все испытания: игру в гигантский мяч, необычные эстафеты и весёлые танцы.

Алексей Капустин, участник соревнований, г. Полярный: «Это очень интересно проводить время с семьёй, с ребёнком. Так как из-за работы особенно времени нет».

Проигравших в «Папа-стартах» нет. А главный приз остался на фотографиях и в воспоминаниях участников. Это ещё один счастливый день, проведенный вместе.