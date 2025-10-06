Произошёл вопиющий случай вандализма на городском кладбище

В Мурманске украли бронзовую скульптуру с памятника заслуженному артисту Валерию Журавлёву.

Ана была установлена на могиле усопшего, много лет работавшего в областном драматическом театре. 27 сентября мемориал был на месте. Недавно родственники и коллеги обнаружили, что скульптуру спилили и похитили.

Заявление в полицию уже подано. Все, кто мог видеть подозрительных людей или транспорт рядом с кладбищем или, если в пунктах приёма металла появлялись бронзовые куски или фрагменты, похожие на элементы памятника, сообщите об этом в полицию. Также можно сообщить полезную информацию по телефону, указанному +7 996-561-50-04 (коллега и ученица Мария Лобова).