Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР

Облупленные стены, грязь, лужи под ногами и текущий из-под ворот на территорию предприятия ручеёк с масляными разводами. Так нас встретила производственная база Управления дорожного хозяйства города Мурманска в Ленинском районе. Здесь же во дворе, прямо под снегом, который время от времени сменяется дождём, стоит техника. Пользы такое хранение явно не приносит. Но по-другому не получается. В целых пока боксах замерли «ветераны войн» со снегом - грейдеры. «Молодёжь» же мокнет, потому что соседние ангары того и гляди могут рухнуть, похоронив под собой машины. Здесь уже даже кирпичи выпадают из стен. Рисковать не хочет никто.

Андрей Дубинин, ведущий инженер Ленинского округа ММБУ «УДХ»: «Есть боксы, где у нас протекает кровля. Есть такая проблема. Запашные ворота у нас тоже старые. Щели. Плотно не закрываются. В зимний период мы практически отапливаем улицу. Есть боксы, которые пустуют. Ну, они находятся, я предполагаю, в аварийном состоянии. А у нас там должна стоять техника».

В таких неблагоприятных условиях содержится на базе не только техника, но и находятся люди. Здесь переодеваются, отдыхают, обедают и ужинают машинисты и механизаторы. Помимо стола и стульев из обстановки есть ещё и старые шкафы. Они, наверное, ровесники самой базы. По крайней мере, Виктор Обшивкин помнит их с самого начала работы в УДХ. А трудится он уже 20 лет.

За всё время здесь появились только электрочайник и микроволновка. Их рабочие купили за свои деньги, чтобы есть горячее. Ремонта эти помещения не видели со времён Советского Союза. А в последние несколько лет начал протекать потолок.

Виктор Обшивкин, машинист пятого разряда ММБУ «УДХ»: «Как в Советском Союзе было построено это здание, «Севдорсервис» в то время здесь располагался, вот с тех времён ни разу не красилось, не белилось, ничего».

До такого состояния производственную площадку, судя по всему, довёл бывший директор УДХ Станислав Ланин. Инженеры докладывали о разваливающейся материальной базе, о том, что ворота в помещениях не закрываются, а стены падают, что люди работают в сырости и холоде. Но за долгие годы ничего так и не изменилось. Естественно, что в таких условиях работать молодёжь не хочет. Ребята из колледжа в ужасе убегают спустя несколько дней. Да и зарплата не радует. Механизатор 5 разряда - одна из высших ступеней в этой профессии - получает 35 тысяч рублей. Меньше, чем кассир в магазине. А ведь ему приходится не только управлять тяжёлой техникой в узких запаркованных дворах по 11 часов в сутки, но и делать мелкий ремонт, да и трудиться на самом предприятии. Латать дыры в воротах, делать уборку помещений. В итоге - нехватка кадров в 40% общего состава. И это те люди, которые непосредственно убирают и чинят дороги в городе.

Маргарита Ковалёва, директор ММБУ «УДХ»: «На самом деле проблема давно сформировавшаяся, комплексная. Основная причина - неконкурентная заработная плата. Она сейчас с первого апреля для сотрудников, категории машинистов ДТМ, водителей и мастеров была поднята по решению администрации города Мурманска. Но до первого апреля она, конечно, была очень маленькая для такой категории сотрудников. Вторая причина - условия труда, в которых у нас работают сотрудники. Это серьёзный физический износ производственных баз».

Фактически - техника у УДХ есть. Но вот людей не хватает. Идут сюда работать единицы, да и текучка кадров огромная. С приходом нового директора - появились надежды на лучшее. Ей досталось непростое наследство, в которое необходимо вкладывать огромные деньги, которое нужно обновлять и перестраивать. Но перемены уже есть - хотя бы в зарплате для мастеров и механизаторов. Также новый руководитель Управления дорожного хозяйства планирует получить средства для ремонта боксов и помещений персонала, чтобы крепкая ранее компания снова поднялась на ноги, а в городе, наконец-то, стало чисто даже в самые серьёзные снегопады.