Проклятый перекрёсток

Низкая температура воздуха в Мурманской области и участившиеся аварии в областном центре - в социальных сетях то и дело появляются фотографии ДТП с так называемых сложных перекрестков города. С чем это связано, как не стать участником, или и того хуже, причиной аварии.

Конец января и начало февраля участок одной из центральных дорожных артерий Мурманска на Кольском проспекте отметился чередой ДТП, будто кто-то это место проклял. В неприятную дорожную ситуацию попал даже автобус. Перекресток улиц Орликовой и Пономарева в начале Кольского проспекта называют «трудным», движение здесь многополосное, в часы пиковой нагрузки магистраль забита машинами, среди которых общественный транспорт. На проспекте Кирова, где дорога заметно сужается, автобусам приходится поворачивать в этом плотном потоке.

«Чаще всего на трудных перекрестках водители и идут на нарушения, так как торопятся и не предоставляют преимущество движения другим участникам дорожного движения, - комментирует Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области. - Таким ярким примером у нас является перекрёсток Кольский проспект и проспект Кирова. Часто ДТП происходят на спуске с улицы Орликовой при выезде на Кольский проспект».

По словам сотрудников ГИБДД, особенную осторожность водителям необходимо проявлять в морозные дни. Несмотря на то, что дороги ежедневно очищаются и посыпаются пескосоляной смесью, из-за интенсивного движения и перепадов температур, которые могут случаться по несколько раз в сутки, появляются скользкие участки, вполне способные спровоцировать ДТП. В такой ситуации лучше строго соблюдать правила дорожного движения, впрочем, как и в любое другое время года.

«Водитель должен обязательно учитывать скоростной режим и выстраивать его так, чтобы вовремя успеть затормозить, - напоминает Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, - либо отреагировать на какую-то экстренную ситуацию. Хочу отметить, чтобы наши водители не осуществляли движение на жёлтый мигающий сигнал светофора, потому что за ним включается красный – движение запрещено. Чтобы водители не торопились, выдерживали трёхсекундную паузу, когда загорается красный сигнал светофора и для водителей, и пешеходов».

Получается, что безаварийное движение и для автолюбителей, и для пешеходов строится на простых и не теряющих своей актуальности принципах – соблюдении правил и взаимном уважении. И тогда даже капризы природы вряд ли смогут нарушить ваши планы.