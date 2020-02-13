Прокуратура города Кировска Мурманской области проводит проверку по факту возгорания на Кировском руднике филиала АО «Апатит»

Предварительно установлено, что вечером 12 февраля в руднике произошло возгорание. Работников, находившиеся в горизонте, оперативно эвакуировали, двое из них обслужены амбулаторно.

Прокуратура выясняет, как на руднике соблюдался противопожарный режим и как исполнялись требования закона по охране труда и промышленной безопасности.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание мусора или личных вещей одного из рабочих.

Пока продолжалось тушение огня, из рудника были эвакуированы 384 человека. Один горняк некоторое время числился пропавшим, но его удалось быстро обнаружить. Человек оказался жив, медицинская помощь ему не требовалась.

Сейчас Кировский рудник возобновил работу.