Прокуратура Кольского района выявила нарушения в школьном расписании учебного заведения

Как оказалась, в пяти образовательных учреждениях Кольского района после уроков физкультуры ученикам приходилось заниматься на внеплановых занятиях с письменными заданиями и контрольными работами.

По оценке прокуроров неравномерное распределение учебной нагрузки (тем более превышение допустимых норм) снижает эффективность усвоения учебного материала, а вместо этого повышает психофизиологические нагрузки организма ребёнка.

Надзорный орган вынес пять протестов, которые были рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, прокуратура отметила, что у 4-х школ на сайте отсутствовала информация о расписаниях. В адрес директоров были внесены представления.