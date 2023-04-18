Прокуратура Ленинского округа Мурманска проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды

Нарушения были допущены больницами, диспансерами и центрами специализированной помощи.

Несмотря на эксплуатацию объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, например, парковок, вентиляций и ливневок, заявок на постановку этих учреждений на учёт в Минприроды ранее не поступало.

Валерия Крушинская, заместитель прокурора Ленинского округа Мурманска: «По данному факту прокуратурой округа возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.46. Минприроды рассмотрены дела, виновные лица привлечены к административной ответственности. Назначены административные штрафы. Кроме того, прокуратурой внесены представления в адрес руководителя учреждения об устранении нарушений».