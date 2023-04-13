Прокуратура Ленинского округа проверила обращение гражданина по вопросу социальных выплат малоимущим семьям с детьми

Результаты показали, что учреждение соцподдержки населения необоснованно отказало мурманчанину в получении адресной помощи и в начислении ежемесячного пособия на ребёнка, указав, что среднедушевой доход семьи выше регионального прожиточного минимума.

Ксения Оборотова, старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «Среднедушевой доход семьи был рассчитан неправильно. Поскольку в него были включены компенсация расходов на проезд к месту проведения отдыха семьи и обратно. Прокуратурой округа в адрес учреждения внесено представление. Оно рассмотрено. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Самое главное, что малоимущей семье были произведены все выплаты».