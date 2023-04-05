Прокуратура Мурманской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Степана Фурмана

По версии следствия, в 1994 году после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, подозреваемый был объявлен так называемым «вором в законе».

По версии следствия, в 1994 году после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, подозреваемый был объявлен так называемым «вором в законе».

На протяжении длительного периода времени он лично или посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории Мурманской области. Фурман также производил назначения людей на нижестоящие уровни преступной иерархии, организовывал сбор денежных средств на нужды криминального мира, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, применял к ним меры дисциплинарной ответственности.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В июне 2021 года в связи с установлением его местонахождения на территории Португалии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о выдаче обвиняемого.

В результате удалось добиться решения о его выдаче. После процедуры экстрадиции он был заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.