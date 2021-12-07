Прокуратура Октябрьского округа помогла сироте из Мурманска получить квартиру

Ребёнок состоял на учёте для обеспечения квартирой в Мурманске. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, жильё он так и не получил. Северянин обратился в прокуратуру. Специалисты провели необходимую проверку и направили в суд исковое заявление.

Дарья Тищенко, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «В ходе рассмотрения гражданского дела требования были удовлетворены. Гражданин был обеспечен жилым помещением благоустроенным. В связи, с чем гражданское дело было прекращено».