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Прокуратура Октябрьского округа помогла сироте из Мурманска получить квартиру
Ребёнок состоял на учёте для обеспечения квартирой в Мурманске. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, жильё он так и не получил. Северянин обратился в прокуратуру. Специалисты провели необходимую проверку и направили в суд исковое заявление.
Дарья Тищенко, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «В ходе рассмотрения гражданского дела требования были удовлетворены. Гражданин был обеспечен жилым помещением благоустроенным. В связи, с чем гражданское дело было прекращено».
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