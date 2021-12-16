Прокуратура Октябрьского округа помогла сироте из Мурманска получить квартиру

Ребёнок обратился в надзорные органы за помощью. Во время проверки выяснилось, что горожанин имеет право на предоставление благоустроенного жилья по достижении совершеннолетия, которое ему по каким-то причинам не дали.

Дарья Тищенко, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «По результатам проведенной проверки в адрес администрации было внесено представление. По результатам его рассмотрения ребёнок-сирота был обеспечен благоустроенным жилым помещением».