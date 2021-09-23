Прокуратура отстояла жилищные права женщины-инвалида

Администрация Мурманска не смогла правильно организовать работу по переселению жильцов из аварийных домов. К такому выводу пришла прокуратура Октябрьского округа после обращения жительницы города.

Северянка–инвалид, проживающая по адресу ул.Радищева, 42/10, в доме, который был признан аварийным ещё в 2015 году, не дождалась положенного ей расселения. Лишь единожды ей предлагали переехать в маневренный фонд.

Такая перспектива не устроила северянку, так как тогда бы пришлось нести двойные расходы за содержание жилплощадей.

Иван Бугайчук, помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска: «Администрацией города Мурманска не было предпринято достаточных мер по расселению жилого дома, в связи с чем прокуратурой было инициировано исковое заявление в Октябрьский суд для обязания администрации города Мурманска обеспечить данного гражданина жильём взамен аварийного».