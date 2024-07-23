День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.24 19:30
Прокуратура Первомайского административного округа признала законным возбуждение уголовного дела о загрязнении вод акватории Кольского залива
Напомним, в начале июля Наталья Раевская, известный в Мурманске волонтёр, занимающийся реабилитацией птиц, обнаружила на восточном побережье Кольского залива в районе одноименного моста пятно нефтепродуктов.
Тогда неравнодушные жители обратились в правительство Мурманской области, МЧС, Роспотребнадзор и прокуратуру.
В настоящее время по возбужденному уголовному делу проводится предварительное расследование, ход и результаты которого поставлены на контроль.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
-Скоро в эфире03:40«Русский след». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь не готова экономить на карманных расходах – исследование «Ингосстраха» и НАФИ-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабилизировались, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Проблему неплатежей за ЖКУ поможет решить исполнительная надпись-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В комитете Госдумы поддержали доплату для пенсионеров старше 80 лет