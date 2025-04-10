Прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу избивавшего соседей 38-летнего жителя Мурманска

Установлено, что 23 марта 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс побои жильцам соседней квартиры и незаконно вошёл в квартиру своей соседки.

Напомним, подозреваемый напал на пожилых людей, при этом на обнажённом торсе мужчины красовалась татуировка с националистической символикой.

Установлено, что 23 марта 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс побои жильцам соседней квартиры и незаконно вошёл в квартиру своей соседки.

В дальнейшем у него было обнаружено и изъято пневматическое оружие с признаками незаконной переделки.

В рамках уголовных дел допрашиваются свидетели, проводятся обыски, продолжается всестороннее изучение личности обвиняемого.