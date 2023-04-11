Прокуратура помогла получить северянам справки о продлении инвалидности

Трое мурманчан пожаловались в прокуратуру на работу поликлиники в Ленинском округе. Сотрудники слишком долго направляли документы для проведения медико-социальной экспертизы.

Из-за этого северяне не смогли получить бумаги о продлении инвалидности. Решить проблему удалось только после того, как в дело вмешалась прокуратура.

Права граждан восстановлены, в том числе и на получение пенсии по инвалидности, они прошли переосвидетельствование.

София Городилова, старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «По результатам проведенных проверок прокуратурой округа, главврачу поликлиники внесены представления. Все нарушения после вмешательства прокуратуры устранены. Наказаны двое должностных лиц, виновных в совершении таких деяний».